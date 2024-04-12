В Госдуме прокомментировали список недопустимых для водителей продуктов

Депутат Леонов раскритиковал список недопустимых для водителей продуктов

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал озвученный ранее гастроэнтерологом список продуктов из кисломолочных напитков и фруктов, недопустимых для водителей перед поездкой на автомобиле. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Содержание алкоголя в этих продуктах ничтожное. Теоретически, если выпить квас или айран и подуть в трубку, то она может показать превышение алкоголя, но одномоментно. Соответственно, если водитель будет проводить экспертизу в лечебном учреждении, то, конечно, никаких превышений показателей алкоголя в крови не будет. Поэтому руководствоваться этими рекомендациями нет никакого смысла», — прокомментировал Леонов.

Ранее гастроэнтеролог Бавер Салихова призвала водителей отказаться от употребления кваса, кефира, айрана, тана, кумыса и ацидофилина, поскольку они содержат небольшое количество алкоголя. По словам специалиста, спирт содержат и фрукты: при перезревании в них начинается процесс брожения. Кроме того, спирт входит в состав соевого соуса, солений, выпечки и даже фондю.

В то же время врач отметила, что чтобы почувствовать эффект, эквивалентный опьянению после 400 миллилитров вина, нужно выпить 11 литров кефира. Взрослому мужчине, чтобы почувствовать наличие спирта в бананах, придется съесть от 20 переспелых фруктов. И все же она рекомендовала быть осторожными в употреблении названых напитков и продуктов перед тем, как сесть за руль.