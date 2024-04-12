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14:13, 12 апреля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали список недопустимых для водителей продуктов

Депутат Леонов раскритиковал список недопустимых для водителей продуктов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал озвученный ранее гастроэнтерологом список продуктов из кисломолочных напитков и фруктов, недопустимых для водителей перед поездкой на автомобиле. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Содержание алкоголя в этих продуктах ничтожное. Теоретически, если выпить квас или айран и подуть в трубку, то она может показать превышение алкоголя, но одномоментно. Соответственно, если водитель будет проводить экспертизу в лечебном учреждении, то, конечно, никаких превышений показателей алкоголя в крови не будет. Поэтому руководствоваться этими рекомендациями нет никакого смысла», — прокомментировал Леонов.

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Ранее гастроэнтеролог Бавер Салихова призвала водителей отказаться от употребления кваса, кефира, айрана, тана, кумыса и ацидофилина, поскольку они содержат небольшое количество алкоголя. По словам специалиста, спирт содержат и фрукты: при перезревании в них начинается процесс брожения. Кроме того, спирт входит в состав соевого соуса, солений, выпечки и даже фондю.

В то же время врач отметила, что чтобы почувствовать эффект, эквивалентный опьянению после 400 миллилитров вина, нужно выпить 11 литров кефира. Взрослому мужчине, чтобы почувствовать наличие спирта в бананах, придется съесть от 20 переспелых фруктов. И все же она рекомендовала быть осторожными в употреблении названых напитков и продуктов перед тем, как сесть за руль.

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      Алена Шевченко
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