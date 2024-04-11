Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:36, 11 апреля 2024Забота о себе

Названы недопустимые перед поездкой на автомобиле продукты

Гастроэнтеролог Салихова призвала водителей отказаться от употребления кефира

Фото: Elena Leya / Unsplash

Гастроэнтеролог клиники «Маммологический центр L7» Бавер Салихова призвала водителей отказаться от употребления кваса, кефира, айрана, тана, кумыса и ацидофилина, поскольку они содержат небольшое количество алкоголя. Недопустимые перед поездкой за рулем автомобиля продукты она назвала «Ленте.ру».

Салихова объяснила, что кефир, кумыс и многие другие кисломолочные напитки производятся при помощи брожения, во время которого выделяются углекислый газ и этиловый спирт. Первый, по ее словам, выходит пузырьками, придающими подобным напиткам небольшую газированность, а второй остается в продукте.

Называть эти напитки алкогольными некорректно: содержание спирта в них минимальное. В кисломолочных продуктах — от 0,07 до 0,2 процента в нормальном состоянии и до трех процентов — при долгом хранении при комнатной температуре. В квасе концентрация спирта больше, поэтому ее искусственно ограничивают до 1,2 процента, однако в домашнем напитке она может достигать трех процентов

Бавер Салиховагастроэнтеролог

По словам собеседницы «Ленты.ру», спирт содержат и фрукты: при перезревании в них начинается процесс брожения. Причем больше всего спирта — в перезревших бананах: количество спирта в пяти почерневших фруктах равно количеству спирта примерно в 250 миллилитрах пива. Также процесс брожения запускается в соках, если открытая упаковка хранится при комнатной температуре, предупредила Салихова.

Кроме того, спирт входит в состав соевого соуса, солений (особенно огурцов и помидоров), выпечки и даже фондю, продолжила гатроэнтеролог. «Спирт в сыре препятствует его сворачиванию, поэтому часто в фондю добавляют алкоголь, чтобы улучшить вкус блюда», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

В то же время врач отметила, что, чтобы почувствовать эффект, эквивалентный опьянению после 400 миллилитров вина, нужно выпить 11 литров кефира. Взрослому мужчине, чтобы почувствовать наличие в спирта в бананах, придется съесть от 20 переспелых фруктов. «И все же стоит быть осторожными в употреблении названных напитков и продуктов перед тем, как сесть за руль. Не стоит сразу после стакана кефира или банки квашеной капусты отправляться в путь. Еще минут 15 после употребления алкотестер может превысить норму показателя в 0,3 промилле. Однако через полчаса-час от них уже не останется и следа», — подытожила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени варианте завтрака. Вялов призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше