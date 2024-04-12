Новым замглавы МИД Украины стал помощник главы офиса Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Сибига стал новым замглавы МИД Украины

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Андрей Сибига стал новым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как рассказал Гончаренко, Кабинет министров Украины принял решение об освобождении с должности замглавы МИД Украины Николая Точицкого и назначении на это место Сибиги. Точицкий, в свою очередь, должен занять пост замглавы ОП указом президента Украины Владимира Зеленского.

«Звоночек для министра Кулебы. Андрей Ермак не зря перекидывает своего заместителя ему в первые заместители», — заявил депутат. Он добавил, что указ Зеленского появится в самое ближайшее время.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его данным, решение обусловлено принятым законом о мобилизации.