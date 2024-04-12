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12:52, 12 апреля 2024Бывший СССР

Новым замглавы МИД Украины стал помощник главы офиса Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Сибига стал новым замглавы МИД Украины
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Altan Gocher / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Андрей Сибига стал новым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как рассказал Гончаренко, Кабинет министров Украины принял решение об освобождении с должности замглавы МИД Украины Николая Точицкого и назначении на это место Сибиги. Точицкий, в свою очередь, должен занять пост замглавы ОП указом президента Украины Владимира Зеленского.

«Звоночек для министра Кулебы. Андрей Ермак не зря перекидывает своего заместителя ему в первые заместители», — заявил депутат. Он добавил, что указ Зеленского появится в самое ближайшее время.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его данным, решение обусловлено принятым законом о мобилизации.

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      Юрий Леонов
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