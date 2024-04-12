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20:39, 12 апреля 2024Ценности

Оксана Самойлова снялась обнаженной в душе

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фанатам откровенное видео из душа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя супруга рэпера Джигана предстала под струями воды спиной к камере. Она позировала обнаженной, демонстрируя татуировки на теле. При этом во время мытья знаменитость использовала продукцию собственного косметического бренда Sammy Beauty.

Также инфлюэнсерша запечатлела себя у зеркала в черном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера без косточек и с глубоким вырезом и V-образных трусов. «Вот родишь четверых, потом посмотрим», — подписала она.

В феврале Оксана Самойлова и Джиган снялись в нарядах героев мультфильма «Шрек».

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      Карина Черных
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