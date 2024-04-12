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19:45, 12 апреля 2024Ценности

Папарацци сняли Брэдли Купера в цветных бусах на прогулке

Фото: TheImageDirect.com / Backgrid USA / Legion-Media

Папарацци сняли американского актера и режиссера Брэдли Купера в цветных бусах на прогулке в Нью-Йорке, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных снимках 49-летний актер предстал в серой рубашке в зеленую полоску, футболке и черных брюках. Кроме того, он примерил кроссовки с красным логотипом бренда Nike и надел на шею ожерелье из бусин белого и зеленого цветов с надписью Magic (c английского «Магия» — прим. «Ленты.ру»).

При этом артист вел за руку свою семилетнюю дочь Лею, матерью которой является его бывшая возлюбленная — российская модель Ирина Шейк.

Ранее в апреле сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике.

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      Карина Черных
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