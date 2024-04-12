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16:08, 12 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Сумах

Лебедев: российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Сумах
СюжетНаселение России:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Об этом в Telegram заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. «Ленты.ру») атаковали еще одну располагу в Сумах. Взрыв прогремел в городе, виден столб дыма, скорые и МЧС летят к старому центру», — отметил он.

При этом подпольщик подчеркнул, что гражданское население города в результате взрыва не пострадало.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России атаковали штаб ВСУ в селе Верхняя Писаревка Харьковской области. Он отметил, что в данный момент подполье выясняет подробности потерь среди офицеров ВСУ.

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      Александр Курбатов
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