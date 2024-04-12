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11:59, 12 апреля 2024Бывший СССР

ВС России ударили по штабу ВСУ в Харьковской области

Подполье: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в селе Верхняя Писаревка

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Верхняя Писаревка Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в контору лесхоза в населенном пункте Верхняя Писаревка. Известно, что в конторе бандеровцы устроили импровизированный штаб», — сообщил Лебедев.

Он отметил, что в данный момент подполье выясняет подробности потерь среди офицеров ВСУ.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по бойцам батальона ВСУ «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) в районе Купянска Харьковской области. Помимо этого, под ударом оказались небольшие скопления украинских войск около Новоосиново и Ольховки.

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      Валентин Карант
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