Подполье заявило, что ВС РФ ударили по бойцам «Кракена» в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по бойцам батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело очень знатно в Купянск. Подробностей пока мало, известно, что много раненых и погибших. В том числе из понаехавших нацистов из "Кракена"», — проинформировал он. Помимо этого, под ударом оказались небольшие скопления украинских войск около Новоосиново и Ольховки.

