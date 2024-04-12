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11:26, 12 апреля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по бойцам «Кракена» в Харьковской области

Подполье заявило, что ВС РФ ударили по бойцам «Кракена» в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по бойцам батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело очень знатно в Купянск. Подробностей пока мало, известно, что много раненых и погибших. В том числе из понаехавших нацистов из "Кракена"», — проинформировал он. Помимо этого, под ударом оказались небольшие скопления украинских войск около Новоосиново и Ольховки.

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      Кристина Есикова
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