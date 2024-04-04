Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 4 апреля 2024Бывший СССР

Полковник указал на признаки подготовки Российской армии ко взятию Харькова

Полковник Матвийчук: российская армия готовится ко взятию Харькова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил стратегию российской армии под Купянском. По мнению эксперта, действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе свидетельствуют об их подготовке ко взятию Харькова. Своим предположением Матвийчук поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска.

«Купянск — это населенный пункт, который выходит на пригороды Харькова, а Харьков — это один из стратегически значимых регионов. Конечно, поэтому в Купянск Киев и перебрасывает все свои силы, даже батальон "Кракен" (сформировано ветеранами полка "Азов", который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), там множество наемников и западной техники», — рассказал Матвийчук.

Сейчас идет эвакуация мирного населения, вывозят людей. (…) Я полагаю, что сейчас готовится уничтожение всех формирований, за которым последует взятие Харькова нашими войсками

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

В конце февраля сообщалось, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Как рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, «начинается паника и в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на харьковском направлении идут бои.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины, добавил Водолацкий. При этом, по его словам, эти бригады ВСУ несут огромные потери личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

      В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

      Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

      Домохозяек призвали чистить плиту зубной щеткой

      В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

      Счет за лечение в больнице в США возмутил пользователей сети

      Директора российской школы олимпийского резерва обвинили в растрате

      Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

      Косторная показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше