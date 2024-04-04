Полковник указал на признаки подготовки Российской армии ко взятию Харькова

Полковник Матвийчук: российская армия готовится ко взятию Харькова

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил стратегию российской армии под Купянском. По мнению эксперта, действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе свидетельствуют об их подготовке ко взятию Харькова. Своим предположением Матвийчук поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска.

«Купянск — это населенный пункт, который выходит на пригороды Харькова, а Харьков — это один из стратегически значимых регионов. Конечно, поэтому в Купянск Киев и перебрасывает все свои силы, даже батальон "Кракен" (сформировано ветеранами полка "Азов", который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), там множество наемников и западной техники», — рассказал Матвийчук.

Сейчас идет эвакуация мирного населения, вывозят людей. (…) Я полагаю, что сейчас готовится уничтожение всех формирований, за которым последует взятие Харькова нашими войсками Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

В конце февраля сообщалось, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Как рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, «начинается паника и в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на харьковском направлении идут бои.

Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины, добавил Водолацкий. При этом, по его словам, эти бригады ВСУ несут огромные потери личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».