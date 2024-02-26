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21:57, 26 февраля 2024Россия

Киев эвакуировал госучреждения из Купянска из-за наступления сил России

Водолацкий: Киев из-за наступления сил РФ эвакуировал госучреждения из Купянска
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, «начинается паника и в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на харьковском направлении идут бои. Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом, указал Водолацкий, эти бригады ВСУ несут огромные потери личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».

Ранее военный эксперт Евгений Норин рассказал, что Вооруженные силы России будут продолжать атаки на нескольких направлениях после взятия под контроль Авдеевки. Среди них он перечислил Работино в Запорожской области, Купянск в Харьковской области, окрестности Артемовска (Бахмута) Донецкой области.

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      Марина Совина
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