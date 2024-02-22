Оценены перспективы СВО после взятия Авдеевки

Военный эксперт Норин: ВС РФ будут продолжать атаки на нескольких направлениях

Вооруженные силы России будут продолжать атаки на нескольких направлениях после взятия под контроль Авдеевки. Так перспективы развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оценил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт Евгений Норин.

Среди этих направлений он перечислил Работино в Запорожской области, Купянск в Харьковской, окрестности Артемовска (Бахмута).

«Насколько я могу судить, глобальный план СВО состоит в том, чтобы нанести противнику тысячу маленьких порезов, по совокупности которых он истечет кровью», — рассждает эксперт. По его мнению, российское командование ожидает дальнейшего накопления истощения противника и пытается заставить его постоянно перемещать резервы.

«К одной из таких болевых точек резервы попросту кончатся. Главное именно в том, что все это происходит одновременно. Задача — чтобы у противника была не одна болевая точка, а несколько, и давление шло на все разом», — заключил он.

Ранее Евгений Норин назвал накопление усталости у Вооруженных сил Украины (ВСУ) главной причиной успехов российских войск под Авдеевкой. По его словам, российские войска создали множество неглубоких прорывов на разных участках, но каждый из них постепенно ухудшал положение противника и в итоге «их количество переросло в качество».