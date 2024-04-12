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14:31, 12 апреля 2024Экономика

Последствия глобальной проблемы для рынка недвижимости оценили

Эксперт Чернокульский: из-за глобального потепления вырастет спрос на аренду

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глобальное потепление уже в ближайшие 10-20 лет окажет значительное влияние на рынок недвижимости в России и в мире в целом. Последствия данной проблемы оценил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт рассказал, что глобальное потепление приведет к климатической миграции сотен миллионов людей из-за нехватки питьевой воды, сокращения ресурсов, риска затопления городов и других природных катаклизмов, и в результате это приведет к перераспределению спроса на недвижимость в разных локациях. Люди станут рассматривать для переезда города и страны, которые прежде считали непривлекательными. В случае с Россией в ближайшие десятилетия может повышаться интерес к жилью в центральной части страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, а в прибрежных городах, наоборот, снижаться.

Кроме того, отметил Чернокульский, на фоне климатической миграции и высокой мобильности населения люди будут пробовать жить в разных регионах, чтобы найти лучшее место для жизни. В связи с этим спрос на аренду одно- и двухкомнатных квартир или в комплексах апартаментов увеличится, что также означает, что такие лоты останутся надежным инструментом для инвестиции. Наибольшим интересом будут пользоваться компактные объекты с грамотной планировкой, где не будет остро стоять вопрос охлаждения или отопления. Влияние глобального потепления на рынок жилья будет и выражаться в том, что люди будут еще чаще отдавать предпочтение ЖК с благоустроенными и озелененными дворами либо таким, которые находятся возле парков.

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Под воздействием климатических изменений возрастет спрос и на загородное жилье, считает эксперт. Он объяснил это тем, что к 2080 году в некоторых странах время, которое можно проводить на улице с комфортом, сократится, а в России, наоборот, увеличится примерно на 1,5 месяца, и поэтому граждане станут активнее скупать и арендовать такую недвижимость для отдыха или для постоянного проживания.

Наконец, благодаря желанию компаний сократить углеродный след может повыситься востребованность среднеэтажных деревянных домов. Чернокульский пояснил, что замена стали и бетона на этот материал позволит значительно уменьшить выбросы углекислого газа при строительстве и эксплуатации зданий. Еще одним аргументом в пользу деревянных домов станет их способность выдерживать землетрясения магнитудой 7,5, что особенно актуально на фоне рисков эрозии почв, а также растущих угроз землетрясений и цунами из-за изменения климата.

Ранее в апреле в России обратили внимание на стремительное таяние льда на Севморпути.

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      Полина Кислицына
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