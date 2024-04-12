Появились новые подробности о матери найденных в петербургском подвале детей

78.ru: в Петербурге мать найденных в подвале мальчиков отказалась от соцпомощи

В Санкт-Петербурге мать мальчиков, которых нашли в антисанитарных условиях в подвале, отказалась от предложенной социальной помощи. Такие новые подробности появились у 78.ru.

По сведениям телеканала, многодетная россиянка попадала в поле зрения социальных служб в 2021 году. Тогда ей предоставили две комнаты в трехкомнатной квартире по решению комиссии по специализированному жилищному фонду. Женщина лишилась регистрации в Северной столице.

Впоследствии органы опеки выявили ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, беспорядок в квартире, заметили насекомых. Жилище решено было бесплатно обработать.

Матери рекомендовали переехать на время в стационарный фонд социального обслуживания, но та не согласилась.

В гостинице вместе с детьми она отказалась проживать, мотивируя это тем, что уезжает в Самару вместе с детьми, адрес она не предоставила. Женщина также получала от властей Петербурга ежемесячное пособие в размере 50 тысяч рублей, выяснил 78.ru.

До этого сообщалось, что трое детей-маугли, живших с отцом в подвале жилого дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, находятся в удовлетворительном состоянии.

О том, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей, которые жили в антисанитарных условиях со своим отцом, стало известно 10 апреля. Одного из мальчиков, одетого не по погоде, заметила местная жительница, которая вызвала полицейских.