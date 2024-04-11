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15:30, 11 апреля 2024Россия

Стало известно состояние живших в подвале детей-маугли из Санкт-Петербурга

Жившие в подвале дома в Петербурге дети находятся в удовлетворительном состоянии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Трое детей-маугли, живших с отцом в подвале жилого дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил представитель Филатовской больницы в беседе с 78.ru.

В медучреждении рассказали, что признаки ОРВИ у мальчиков минимальные. Детей выпишут после того, как органы опеки определят, где они будут жить. В больнице также подчеркнули, что малыши окружены вниманием и заботой.

Ранее отец мальчиков объяснил, что забрал сыновей от матери и ее сожителя, так как дети жаловались, что их постоянно ругают. На большую квартиру у россиянина не было средств, поэтому он решил поселиться в подвале. Мужчина заявил, что покупал малышам игрушки, делал мебель, а также повесил для них доску с алфавитом. Он заверил, что летом собирался переехать и выразил надежду вернуть сыновей.

О том, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей, которые жили в антисанитарных условиях со своим отцом, стало известно 10 апреля. Одного из мальчиков, одетого не по погоде, заметила местная жительница, которая вызвала полицию. По словам их матери, сначала малыши ходили в частный детский сад. Когда отец забирал их от нее из Самары, в подвале он не проживал, заверила женщина.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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