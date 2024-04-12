Забота о себе
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19:33, 12 апреля 2024Забота о себе

Названы способы показать себя уверенно на первом свидании

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Чтобы понравиться человеку на первом свидании, нужно продемонстрировать уверенность в себе, считает психотерапевт Клэр Ло. Способы сделать это она перечислила в беседе с Metro.

Прежде всего, по словам Ло, нужно следить за языком тела: стоять прямо, устанавливать визуальный контакт, приветливо улыбаться. «Не суетитесь и не скрещивайте руки — так вы выглядите закрыто и нервно», — объяснила она. Кроме того, продолжила психотерапевт, необходимо поддерживать сбалансированный диалог: спрашивать о своем визави и самому отвечать на вопросы.

Также Ло посоветовала проявить решительность и не бояться высказываться о темах, которые интересны потенциальному партнеру. «Будьте готовы уважительно не соглашаться. Если у вас другое мнение, озвучьте его спокойно и уверенно. Уверенный в себе человек способен выдержать дружелюбные дебаты», — отметила психотерапевт. Она также призвала не стесняться заказывать желаемые пункты в меню и сообщать о собственном дискомфорте.

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Психотерапевт подчеркнула, что уверенность в себе не значит наглость. «Это верность себе и честное общение. Это знание цены себе и воплощение этого в собственном поведении и общении с другими. В диком мире свиданий тихая уверенность в себе очень привлекательна», — заключила она.

Ранее секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.

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      Александра Лисица
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