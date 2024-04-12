Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и получил испытательный срок

Northern Ireland World: пассажир рейса в Турцию устроил дебош и пошел под суд

Пьяный пассажир рейса Jet2 из Белфаста в Даламан, Турция, ударил бортпроводницу и пошел под суд. Об этом сообщает Northern Ireland World.

Уточняется, что инцидент произошел осенью 2022 года, однако заседание по делу состоялось лишь в апреле 2024-го. Согласно данным следствия, 41-летний Эндрю Брайан Гибсон устроил дебош на борту самолета, отказывался подчиняться указаниям членов экипажа и оскорблял попутчиков.

В суде его защитник заявил, что Гибсон, долгое время лечившийся от алкогольной зависимости, сорвался и выпил спиртное. Кроме того, он раскаялся в содеянном. Подсудимый получил испытательный срок, в течение которого он должен доказать, что не опасен для общества.

Ранее сообщалось, что в Японии молния дважды ударила в самолет во время полета. На борту лайнера находились 113 пассажиров.