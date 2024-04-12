Рак связали с неудобным графиком работы

Психолог Панфилова: неудобный график способствует онкологическим заболеваниям

Неудобный график работы является серьезным испытанием для человеческого организма и может привести к ранним инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям, включая образование злокачественных опухолей (рака). Об этом заявила психолог Наталья Панфилова, ее слова приводит «Радиоточка НСН».

Она уточнила, что неудобный рабочий график может привести к быстрому износу организма человека. При таком сценарии сотрудник будет сталкиваться с хроническим напряжением.

В результате организм работника, занятого умственным трудом, будет подвержен большим рискам различных болезней, чем при стандартном графике. «Дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть», — резюмировала Панфилова.

Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов заявил, что бороться с профессиональным выгоранием можно при помощи совмещения деятельности в онлайн режиме и работы в офисе. При этом одним из ключевых факторов в профилактике выгорания эксперт назвал возможность изменять режим своего труда, а не работать «подневольно».