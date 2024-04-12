Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 12 апреля 2024Культура

Раскрыта дата съемок продолжения «Чебурашки»

Съемки второй части «Чебурашки» запланированы на 1 мая 2024 года

Кадр: Фильм «Чебурашка»

Раскрыта дата съемок второй части фильма «Чебурашка». Об этом сообщил продюсер картины Денис Жалинский в рамках очной защиты Фонда кино, передает РИА Новости.

Он заявил, что съемочный процесс сиквела начнется 1 мая 2024 года и продлится до осени. Жалинский подчеркнул, что весь актерский состав первой части «Чебурашки» сохранился.

«Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года», — поведал продюсер.

В основе сюжета «Чебурашки» лежит история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

Ранее исполнитель роли Гены, актер Сергей Гармаш сообщил, что вторую и третью части фильма будут снимать одновременно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Ремонт iPhone с помощью бывших в употреблении деталей разрешили

      Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве

      Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

      Украина сделала заявление о выступлении российских борцов на Олимпиаде

      Желанию срочно посетить туалет в необычных обстоятельствах нашли объяснение

      В Конгрессе США не захотели поставлять истребители Израилю

      На Украине рассказали о состоянии комплектации ВСУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Анонсировано начало испытаний новой российской ракеты за 600 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше