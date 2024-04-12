Раскрыта дата съемок продолжения «Чебурашки»

Съемки второй части «Чебурашки» запланированы на 1 мая 2024 года

Раскрыта дата съемок второй части фильма «Чебурашка». Об этом сообщил продюсер картины Денис Жалинский в рамках очной защиты Фонда кино, передает РИА Новости.

Он заявил, что съемочный процесс сиквела начнется 1 мая 2024 года и продлится до осени. Жалинский подчеркнул, что весь актерский состав первой части «Чебурашки» сохранился.

«Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года», — поведал продюсер.

В основе сюжета «Чебурашки» лежит история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

Ранее исполнитель роли Гены, актер Сергей Гармаш сообщил, что вторую и третью части фильма будут снимать одновременно.