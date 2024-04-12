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10:37, 12 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для продажи дачи

Аналитик Гутман: период с мая по июль является лучшим периодом для продажи дачи

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Продать дачу дороже всего удастся в теплое время года. Наиболее выгодное время для сделки россиянам назвали эксперты, опрошенные aif.ru.

По словам банковского аналитика Елены Гутман, пик спроса на аренду и покупку загородной недвижимости приходится на период с мая по июль, и поэтому выручить больше всего денег со сделки получится именно в эти месяцы. Кроме того, в это время участок можно сделать максимально привлекательным для потенциальных покупателей. «"Летняя" цена обычно минимум на 30 процентов выше, чем в другие времена года, и по ней вы осенью дачу вряд ли продадите, хотя, конечно, бывают и исключения», — уточнила Гутман.

Риелтор Наталья Пыхова рассказала, что если такую недвижимость не удалось продать в разгар сезона, лучше отложить попытки до следующего лета. Она отметила, что шансов на успех больше у прибранного участка с постриженным газоном, ухоженными посадками, а также домом, в котором сделан хотя бы косметический ремонт. «Кроме участка и дома не поленитесь показать ему окрестности — где расположены магазины, куда вы ездите купаться, где места для рыбалки, где хорошо собирать грибы и так далее. Такие мини-экскурсии очень даже способны сподвигнуть даже очень острожного и разборчивого покупателя решиться на сделку», — заключила специалист.

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При этом специалисты уточнили, что если собственнику необходимо продать земельный участок без дома и других построек, то в таком случае стоит ориентироваться на период с конца февраля до конца апреля, поскольку в это время спрос на землю заметно повышается — к покупке присматриваются те, кто собирается построить дом своими силами и нуждается именно в земельных площадях.

Ранее в этот же день дачникам сообщили о том, как изменились цены на работы на участках.

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