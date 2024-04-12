Дачникам рассказали об изменении цен на работы на участках

Исследование Авито Услуг: цены на работы на дачных участках почти не изменились

Спрос россиян на работы по благоустройству садов и участков вырос на 40 процентов к прошлому году, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авито Услуг. При этом цены на эти услуги практически не изменились.

«Самые популярные услуги по дачному благоустройству у россиян — спил деревьев и бурение скважин, — говорится в результатах исследования. — В марте вырос спрос на услуги специалистов по земляным работам и дорожному строительству. Россияне также активно ищут мастеров по копке траншей и колодцев, корчеванию деревьев, укладке садовых дорожек, плитки или асфальта».

Аналитики также выявили рост спроса на установку и ремонт заборов, а также на уход за садом и огородом на 45 и 22 процента соответственно. Предложение по таким работам тоже выросло, ввиду чего цены практически не изменились относительно прошлого года.

«Стоимость услуг мастеров по дачному благоустройству за квартал в целом не изменилась, а на некоторые работы даже снизилась. Так, например, цены на бурение скважин, септиков и колодцев за три месяца упали на 8 процентов, а на садовые работы — на 23 процента. Единственные услуги, которые подорожали, — это уход за искусственными водоемами и фонтанами. Они стали дороже на 41 процент», — поделились исследователи.

Ранее выяснилось, что большинству россиян на ремонт дачи требуется до 500 тысяч рублей. 63 процента затевают ремонт ради обновления интерьера, а 7 процентов — для перепланировки жилья.