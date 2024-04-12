Россиянам перечислили наиболее вредные сладости

Биотехнолог Беляева назвала сладкие вафли одним из самых вредных десертов

Сладкие вафли считаются одним из наиболее вредных вариантов десертов, заявила преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. Другие не лучшие для здоровья сладости, а также способы найти им замену, она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Беляева отметила, что сладкие вафли содержат целый список далеко не самых полезных ингредиентов: трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов. Такое лакомство, считает Беляева, может заменить и другие вредные десерты, например, популярные шоколадные батончики.

Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счет быстрых углеводов. Значит, голод вернется очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали Инга Беляева преподаватель РОСБИОТЕХ

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку. Также стоит отказаться от мармеладных мишек и прочих жевательных конфет, потому что в них почти нет натуральных ингредиентов, зато много сахара, объяснила Беляева.

Еще одним вредным вариантом десерта биотехнолог назвала сладкие йогурты с фруктовыми вкусами. По ее словам, они очень сладкие и, как правило, содержат синтетические красители и ароматизаторы. Она предложила покупать обычный несладкий йогурт и добавлять к нему ягоды и фрукты самостоятельно.

Ранее диетолог Дэниел Херман подсказал самый вредный ингредиент завтрака. По его мнению, поджаренный до хрустящей корочки белый хлеб почти не дает полезных веществ, зато содержит много жиров и калорий.