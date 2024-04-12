Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 12 апреля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили наиболее вредные сладости

Биотехнолог Беляева назвала сладкие вафли одним из самых вредных десертов

Фото: Melanie Kreutz / Unsplash

Сладкие вафли считаются одним из наиболее вредных вариантов десертов, заявила преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. Другие не лучшие для здоровья сладости, а также способы найти им замену, она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Беляева отметила, что сладкие вафли содержат целый список далеко не самых полезных ингредиентов: трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов. Такое лакомство, считает Беляева, может заменить и другие вредные десерты, например, популярные шоколадные батончики.

Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счет быстрых углеводов. Значит, голод вернется очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали

Инга Беляевапреподаватель РОСБИОТЕХ
Материалы по теме:
Еда в законе От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Еда в законеОт этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
26 апреля 2019
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку. Также стоит отказаться от мармеладных мишек и прочих жевательных конфет, потому что в них почти нет натуральных ингредиентов, зато много сахара, объяснила Беляева.

Еще одним вредным вариантом десерта биотехнолог назвала сладкие йогурты с фруктовыми вкусами. По ее словам, они очень сладкие и, как правило, содержат синтетические красители и ароматизаторы. Она предложила покупать обычный несладкий йогурт и добавлять к нему ягоды и фрукты самостоятельно.

Ранее диетолог Дэниел Херман подсказал самый вредный ингредиент завтрака. По его мнению, поджаренный до хрустящей корочки белый хлеб почти не дает полезных веществ, зато содержит много жиров и калорий.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Жалобы россиян на аммиачные квартиры посчитали необоснованными

      В Подмосковье неизвестный с кислотой совершил серию нападений на женщин

      В России из школьной программы решили убрать один предмет

      Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Сумах

      Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»

      В Москве появились «космические» знаки

      Путин и Лукашенко решили провести тет-а-тет переговоры в Кремле

      Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше