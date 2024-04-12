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15:10, 12 апреля 202469-я параллель

Россияне спрыгнули с высоты 10 километров на Северный полюс

RuVDS: первый прыжок из стратосферы на Северный полюс был совершен россиянами

Кадр: НТВ

Россияне совершили первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS, заявление приводит ТАСС.

По сообщению представителей компании, высота, с которой был совершен прыжок, превысила десять километров.

«Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов», — сообщили в RuVDS, отметив, что прыжок был совершен с транспортника Ил-76.

После прыжка россияне пролетели более девяти километров и раскрыли парашюты, когда до земли оставался один километр.

Ранее сообщалось, что Конюхов в июле 2024 года намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса.

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      Марк Леонов
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