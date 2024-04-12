Россияне спрыгнули с высоты 10 километров на Северный полюс
Россияне совершили первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS, заявление приводит ТАСС.
По сообщению представителей компании, высота, с которой был совершен прыжок, превысила десять километров.
«Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов», — сообщили в RuVDS, отметив, что прыжок был совершен с транспортника Ил-76.
После прыжка россияне пролетели более девяти километров и раскрыли парашюты, когда до земли оставался один километр.
Ранее сообщалось, что Конюхов в июле 2024 года намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса.