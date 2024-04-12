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20:37, 12 апреля 2024Моя страна

Россиянин выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

Россиянин Евгений Прозоров выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее. Об этом сообщает местный портал KurskTV.

Мужчина, работающий водителем, рассказал, что начал участвовать в лотерее около года назад, и наконец выиграл миллион рублей. На заветный 1530-й тираж россиянин купил всего один билет и забыл про него, а о выигрыше узнал из СМС-уведомления. «Сразу же позвонил жене и поделился новостью. Радовались такому событию уже вместе», — признался отец двоих детей.

По словам героя материала, выигрыш он планирует потратить на благо своей семьи.

Ранее в апреле житель Тюмени также получил миллионы рублей после победы в государственной лотерее. Логист, чье имя не раскрывается, рассказал, что приобрел билет, комбинация цифр в котором ему понравилась. Россиянин с помощью выигрышной комбинации получил 14,5 миллиона рублей. По его словам, ранее он выигрывал только 10 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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