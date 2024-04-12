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17:42, 12 апреля 2024Ценности

Российская стилистка назвала прозрачные платья трендом лета

Стилист Анна Архипова назвала прозрачные платья трендом лета 2024 года

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Анна Архипова назвала самые модные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Специалистка посоветовала приобрести в следующем сезоне данные наряды с цветочным принтом и прямоугольным вырезом, и сарафаны на широких бретелях свободного или приталенного, но не облегающего фасона. В то же время она внесла в список трендовых платья-комбинации длины миди и макси, особенно белого и молочного оттенков.

Кроме того, обладательницам стройной фигуры эксперт порекомендовала пополнить гардероб прозрачными платьями. При этом она призвала сочетать указанные вещи с аналогичного цвета ретробельем, например топом-бандо и шортами.

Ранее в апреле российский стилист Владислав Лисовец также назвал трендовую женскую одежду на весну и лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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