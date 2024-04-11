Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета

Стилист Лисовец назвал мини-юбки и короткие шорты трендом весны и лета 2024 года

Российский стилист Владислав Лисовец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал трендовую женскую одежду на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах, пиджаки различной длины с плечами и предметы гардероба, украшенные стразами, пояснил он.

Кроме того, особенно популярными станут мини-юбки и короткие шорты, которые, например, можно сочетать с цветными колготками и гольфами. «Вообще самый абсолютный тренд — голые ноги», — заявил специалист.

Ранее в апреле Владислав Лисовец посоветовал россиянкам носить цветные колготки и гольфы.