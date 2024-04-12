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12:22, 12 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные вшестером отбили атаку 50 бойцов ВСУ

WarGonzo: шесть военных РФ отбили атаку 50 бойцов ВСУ на Тендровской косе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Шесть морских разведчиков российских войск отбили атаку 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе. О подробностях срыва высадки украинского десанта они рассказали военкору, основателю проекта WarGonzo Семену Пегову.

«Атакующие почти в десять раз превосходили в численности наших бойцов, а против одного нашего пулемета выступили сразу 12 крупнокалиберных "Браунингов"», — сказано в публикации.

Российский военный Равшан рассказал, что у морских разведчиков был один пулеметчик в его лице. Он и его сослуживец с позывным Буратино не успели добежать до крупнокалиберного пулемета «Утес», поэтому военнослужащие отбивались как могли.

11 апреля сообщалось, что ФСБ совместно с Минобороны России пресекла высадку диверсионной группы спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. По данным Центра общественных связей ФСБ, деятельность центра Сил специальных операций ВСУ курирует подразделение специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании.

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      Кристина Есикова
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