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14:29, 12 апреля 2024Мир

Солдаты Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР

«Военная хроника»: 100 солдат Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР

Фото: Kieran Doherty / Reuters

Первые солдаты из Французского Иностранного легиона переброшены в город Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что бойцы 3-го пехотного полка легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений», — говорится в публикации.

Уточняется, что французские солдаты передвигаются по городу только в сопровождении украинских военнослужащих. Военкоры предполагают, что легионеры будут помогать Украине оборонять Славянск. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что на Украине сократилось число иностранных наемников после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, наемники стали осознавать, что война является адом, а не игрой.

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      Виктория Кондратьева
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