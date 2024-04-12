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18:42, 12 апреля 2024Культура

Сосо Павлиашвили сравнил музыку от ИИ с «резиновой бабой»

Певец Павлиашвили сравнил написанную нейросетью музыку с резиновой бабой
Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили высказал свое отношение к музыке, созданной искусственным интеллектом (ИИ). Его слова приводит NEWS.ru.

Павлиашвили заявил, что созданное человеком творчество всегда будет цениться больше. «Во всяком случае, всегда будут люди, которые больше будут ценить искусственный цветок, а не живой. Точно так же красивая женщина отличается от красивой резиновой бабы», — пояснил он.

Артист также сравнил написанные нейросетью песни с фастфудом. Он отметил, что люди делятся на тех, кому важно «быстро-быстро поесть и убежать», и на ценителей кулинарии.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил написанные нейросетью песни с «ненастоящим сексом». При этом медиаменеджер отметил, что количество артистов, использующих ИИ, растет.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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