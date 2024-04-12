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10:53, 12 апреля 2024Мир

Стали известны сроки решения ЕС по использованию доходов от активов России

Politico: ЕС скоро примет решение о помощи ВСУ за счет доходов от активов России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) в скором времени примет решение о закупке вооружений для Киева за счет доходов от замороженных государственных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

12 апреля специальная рабочая группа обсудит предложение Еврокомиссии по использованию 90 процентов прибыли от российских активов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а 15 апреля этот вопрос рассмотрят послы стран ЕС.

Отмечается, что представители европейских стран оптимистично настроены в отношении того, что вскоре будет принято решение о российских активах. При этом, как подчеркивает издание, маловероятно, что оно будет принято после обсуждения 15 апреля. Может потребоваться еще один раунд переговоров.

Венгрия и Словакия выступают против вооружения Украины за счет доходов от активов России. Мальта, Австрия, Кипр и Ирландия, не являющиеся членами НАТО, также не одобрили эту идею.

«Но это недовольство вряд ли помешает предложению Комиссии», — заявили изданию европейские чиновники на условиях анонимности.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал ЕС к осторожности в вопросе об использовании замороженных активов России. Он отметил, что механизм должен быть безупречным, поскольку речь идет о посягательстве на право собственности.

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      Лина Пивоварова
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