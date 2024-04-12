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16:30, 12 апреля 2024Экономика

Темпы добычи угля в России оценили

Замглавы Минэнерго Мочальников: добыча угля в РФ сохранилась на уровне 2023 года

Фото: Unsplash

По итогам первого квартала 2024 года добыча угля в России сохранилась на уровне начала 2023 года. Динамику оценил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что в январе-марте добыча угля в стране шла «в графике 2023 года». При этом объемы вывоза энергоресурса из страны за этот период незначительно сократились, пояснил Мочальников. На этом фоне он добавил, что в Министерстве энергетики (Минэнерго) пока не планируют пересматривать собственные прогнозы по экспорту и добыче угля.

Замглавы ведомства отметил, что в 2024 году главной задачей станет сохранение прошлогодних показателей — 440 миллионов тонн по добыче и 210-220 миллионов тонн по экспорту. «Мы ставим задачу (...) сохранить параметры 2023 года», — заявил он в ходе выступления на горнодобывающем форуме.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила о падении экспортных цен на российский уголь до минимума с 2021 года. На этом фоне поставки топлива через северо-западные и южные порты страны стали убыточными.

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      Анатолий Акулов
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