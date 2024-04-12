Украинским военным будут доплачивать за службу на передовой

Премьер-министр Украины Шмыгаль: военным на передовой будут доплачивать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие будут получать дополнительные 70 тысяч гривен (около 165 тысяч рублей) за нахождение на «первой линии».

«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии», — написал Шмыгаль.

Единовременная выплата будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Ранее глава фонда помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что необходимо снизить возраст мобилизации до 20 лет. По его мнению, это необходимо, так как Украине очень тяжело проводить ротацию на передовой.