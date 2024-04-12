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12:35, 12 апреля 2024Россия

В крупном российском городе зазвучали сирены и началась массовая эвакуация

Мэр Оренбурга Салмин сообщил о массовой эвакуации в городе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Оренбурге началась массовая эвакуация из-за паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143 сантиметра. Эти значения опасны», — предупредил он.

Градоначальник обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», районов Авиагородок и Овчинный городок, а также поселков имени Куйбышева, Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральской и Донгузской. Он попросил взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости, после чего немедленно покинуть дома.

Чиновник назвал сложившееся положение критическим и призвал граждан не терять время.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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