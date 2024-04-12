Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 12 апреля 2024Россия

В Петербурге трамвай въехал в толпу пешеходов и попал на видео

В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов в районе станции метро Приморская. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, когда их таранит трамвай, который уже после столкновения проезжает еще несколько метров, прежде чем затормозить.

По информации издания, очевидцы сообщают, что пострадавших пришлось доставать из-под состава. Их точное число и состояние неизвестно.

Дополнение: Как выяснил «Mash на Мойке», в ДТП пострадали три пешехода. Минимум один из них находится в тяжелом состоянии. Предварительно, к аварии мог привести отказ тормозов.

Ранее в Тракторозаводском районе Волгограда женщина за рулем автомобиля сбила четверых 12-летних школьников на пешеходном переходе. По словам свидетелей, две девочки без движения лежали рядом на асфальте, еще один подросток находился на тротуаре. Всех подростков госпитализировали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Анонсировано начало испытаний новой российской ракеты за 600 миллиардов рублей

      Мировые цены на нефть выросли до максимума с 23 октября

      Артемий Лебедев раскритиковал одну особенность США

      Роберт Дауни-младший вышел в свет в обуви на каблуках и прозрачной рубашке

      Россиянам посоветовали лучшее средство от мошек в квартире

      Четвертый энергоблок Запорожской АЭС приостановит выработку теплоэнергии

      Экс-директора «Гостеха» задержали по делу о крупном мошенничестве

      МИД России сделал представление послу Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше