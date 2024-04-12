В Петербурге трамвай въехал в толпу пешеходов и попал на видео

В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов в районе станции метро Приморская. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, когда их таранит трамвай, который уже после столкновения проезжает еще несколько метров, прежде чем затормозить.

По информации издания, очевидцы сообщают, что пострадавших пришлось доставать из-под состава. Их точное число и состояние неизвестно.

Дополнение: Как выяснил «Mash на Мойке», в ДТП пострадали три пешехода. Минимум один из них находится в тяжелом состоянии. Предварительно, к аварии мог привести отказ тормозов.

Ранее в Тракторозаводском районе Волгограда женщина за рулем автомобиля сбила четверых 12-летних школьников на пешеходном переходе. По словам свидетелей, две девочки без движения лежали рядом на асфальте, еще один подросток находился на тротуаре. Всех подростков госпитализировали.