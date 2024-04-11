Россиянка сбила четверых школьников на пешеходном переходе

V1.ru: в Волгограде женщина сбила четверых школьников на пешеходном переходе

В Тракторозаводском районе Волгограда женщина за рулем сбила четверых 12-летних школьников на пешеходном переходе. Об этом сообщил портал V1.ru.

Очевидцы отметили, что все произошло на остановке «Горный поселок» в российском городе. По их словам, две девочки без движения лежали рядом на асфальте, еще один подросток находился на тротуаре.

Горожане подчеркнули, что первыми на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, а затем появились полицейские. Мать одной из пострадавших девочек оказалась на остановке почти сразу же. Всех подростков отвезли в больницу.

Ранее в Казани водитель автомобиля BMW сбил трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Тогда пострадали пешеходы в возрасте 35, 13 и 6 лет, их госпитализировали.

До этого во Всеволожске Ленинградской области водитель BMW сбил четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью.