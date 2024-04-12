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18:04, 12 апреля 2024Экономика

В России оценили бюджет полета на Луну

Минпромторг: на ракету для полетов к Луне и Марсу выделят около 600 млрд руб.
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Евгений Биятов / РИA Новости

На создание отечественной сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс выделят около 600 миллиардов рублей. В такую сумму оценил расходы бюджета на освоение космоса вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что паспорт федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» был утвержден управляющим советом госпрограммы «Космическая деятельность России» в прошлом году. Сроки реализации программы — 2025-2035 годы, добавил Мантуров.

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Вице-премьер также сообщил, что российская спутниковая группировка превышает 240 космических аппаратов. «В 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на развитие в стране космической ядерной энергетики. Найти деньги должно федеральное правительство при участии «Роскосмоса» и «Росатома», ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин. В поручении подчеркивается, что следует обратить особое внимание на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в этой сфере.

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