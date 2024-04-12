Путин поручил «Роскосмосу» найти деньги на ядерную энергетику

Путин поручил к июню найти средства на развитие космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на развитие в стране космической ядерной энергетики. Найти деньги должно федеральное правительство при участии «Роскосмоса» и «Росатома», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, исполнить его необходимо к 15 июня 2024 года. Точная сумма, которую предполагается потратить, не указана. Однако в поручении подчеркивается, что следует обратить особое внимание на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в этой сфере.

На совещании 14 марта, по итогам которого дано поручение, Путин отмечал, что Россия в состоянии построить ядерную энергетическую установку в космосе. По мнению главы государства, у страны есть компетенции и заделы, которыми она может гордиться и на которые вправе рассчитывать в будущем.

Ранее сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подсчитали, что расходы на исследования и разработки в 2022 году выросли на две трети по сравнению с 2018 годом, однако большей частью они не касались создания новой продукции.

Обеспечить такой рост удалось за счет перераспределения внутренних затрат за счет урезания программ исследования космоса, Земли, атмосферы, энергетики и иных целей.

Два месяца назад глава «Роскосмоса» Юрий Борисов признал, что частные компании станут инвестировать в рынок отечественных космических услуг только в том случае, если увидят в нем какую-то перспективу и возможные выгоды. По его словам, любые «волшебные пендели» тут не имеют смысла.