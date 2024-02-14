Раскрыто влияние «пенделя» на инвестиции частников в российский космос

Глава «Роскосмоса» Борисов назвал бессмысленным «пендель» для частных инвесторов

Российский частные компании станут инвестировать в рынок отечественных космических услуг только в том случае, если увидят в нем какую-то перспективу и возможные выгоды, и любые «волшебные пендели» тут бессмысленны. Об этом во время конференции на международной выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на предложение телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, который назвал в числе возможных вариантов развития толчок частных инвесторов к финансированию космических программ. По словам Борисова, без создания реальных рыночных ситуаций повлиять на предпринимателей не получится.

До этого в «Роскосмосе» предполагали, что к 2030 году Россия опустится с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг. К настоящему времени по числу спутников на орбите страна уступает США, Китаю и Великобритании. Вместе с тем Борисов выразил надежду, что если сотрудничество государства и частных компаний организовать все же получится, то к 2030 году ситуация изменится.

Он отметил, что госкорпорация почти рассмотрела финальную версию дорожной карты федерального проекта по космосу, которая позволяет привлечь частный капитал в создание орбитальной группировки.