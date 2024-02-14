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16:07, 14 февраля 2024Наука и техника

Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

Борисов: частники могут «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» со спутниками

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой. С такой надеждой в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, к 2030 году численность мировой спутниковой группировки может достигнуть 100 тысяч аппаратов. Борисов сообщил, что госкорпорация практически рассмотрела финальную версию дорожной карты федерального проекта по космосу, предусматривающую привлечение частного капитала в создание российской орбитальной группировки.

Руководитель напомнил, что речь идет о сотрудничестве с такими компаниями, как «Ситроникс», НПК БАРЛ и «Бюро 1440».

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В октябре Борисов заявил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников.

В июне агентство сообщило, что предприятие «Роскосмоса» — компания «Решетнев» — запланировала выпускать по спутнику в неделю.

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      Иван Потапов
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