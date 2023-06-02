Предприятие «Роскосмоса» запланировало выпускать по спутнику в неделю
Предприятие «Роскосмоса» — российская компания «Решетнев» — запланировала выпускать по спутнику в неделю. Об этом со ссылкой на соответствующие материалы сообщает ТАСС.
Речь идет о космических аппаратах «Гонец-М1» и «Скиф» массой от 100 до 1000 килограммов, выпуск которых будет поставлен на поток. «Модульная сборка, такт — семь дней», — говорится в материалах «Решетнева».
В мае генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что завод по серийному производству спутников построят в 2026 году.
В мае компания «Решетнев» сообщила, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.
В октябре генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи, которым, по данным РИА Новости, станет «Экспресс-АМУ4».