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17:34, 31 мая 2023Наука и техника

«Роскосмос» построит завод по серийному производству спутников

Глава «Роскосмоса» Борисов: завод по серийному производству спутников построят в 2026 году

Изображение: «Роскосмос»

Завод по серийному производству спутников построят в 2026 году, заявил на заседании Совета молодых ученых и специалистов «Роскосмоса» генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации отметили, что «определено направление стратегии и технической политики — формирование многоспутниковых группировок и переход от ручной стапельной сборки космических аппаратов к серийному производству с использованием автоматизации части производственных процессов».

Все это, добавили в «Роскосмосе», требует создания современного производства, в основе которого лягут «стандартизация, унификация, тиражирование технических решений и новые принципы логистики».

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В мае компания «Решетнев» сообщила, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.

В октябре генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи, которым, по данным РИА Новости, станет «Экспресс-АМУ4».

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    Иван Потапов
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