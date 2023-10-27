В «Роскосмосе» захотели перейти к серийному выпуску спутников

Борисов: перед «Роскосмосом» стоит задача перейти к серийному выпуску спутников

Перед госкорпорацией «Роскосмос» стоит задача перехода к серийному выпуску спутников, поскольку темпы выпуска космических аппаратов в России ниже, чем у мировых держав. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Он отметил, что конвейерное производство, к которому захотели перейти в госкорпорации, требует унификации и стандартизации технических решений. Также для этого необходимо снизить номенклатуру элементной базы и разработать стандартный набор космических приборов.

По словам Борисова, в США производственные мощности позволяют выпускать около трех тысяч аппаратов в год, а в Китае создали шесть производств, способных выпускать 1,2 — 1,5 тысячи спутников в год. Он добавил, что Россия может производить только 40 аппаратов в год.

«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача — перевернуть ситуацию, перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое, собственно, нужно стране для предоставления тех услуг, о которых я сказал», — резюмировал глава «Роскосмоса».

Ранее в октябре в «Роскосмосе» сообщили о заключении контракта на разработку и производство первых шести спутников системы «Сфера». Запуск спутников намечен на 2026 и 2027 годы.

