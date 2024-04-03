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10:07, 3 апреля 2024Экономика

Российскую промышленность уличили в разработке не очень новых продуктов

ИСИЭЗ: менее четверти инновационной продукции в России является новой для рынка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Траты промышленности на исследования и разработки (ИР) в 2022 году выросли на две трети по сравнению с 2018 годом, до 437,1 миллиарда рублей, а их доля в общих затратах на инновации — на треть, до 37,8 процента. Однако создаваемая продукция редко оказывается действительно новой. К такому выводу пришли ученые из Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

Рост расходов в 2022 году обеспечили с помощью перераспределения внутренних затрат за счет урезания программ исследования космоса, Земли, атмосферы, энергетики, прочих экономических и иных целей.

Сильнее всего увеличилась доля трат на ИР в общем объеме расходов на инновации в ремонте и монтаже машин и оборудования (с 19,4 до 93,5 процента), производстве летательных аппаратов (86,2 против 26,1 процента), производстве прочих транспортных средств (52,9 против 13,6 процента). Снижалась соответствующая доля в полиграфии и копировании носителей информации, производстве медицинских инструментов и оборудования, лекарственных средств и материалов.

Что касается создаваемой продукции, то на новую для рынка приходится менее четверти — 22,4 процента (для мирового рынка — 2 процента). Всего же вновь внедренная или подвергшаяся значительным технологическим изменениям занимает 67,5 процента от общего объема, а усовершенствованная — 32,5 процента.

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Таким образом, приходят к выводу исследователи, ресурсы большей частью тратятся на совершенствование используемых технологий, то есть речь идет о процессных инновациях. А вот с продуктовыми, которые необходимы для достижения технологического суверенитета, дела обстоят хуже.

Ранее ИСИЭЗ выяснил, что степень интенсивности инноваций и расходов на них прямо связан с заинтересованностью и помощью государства. Такая ситуация, отмечали эксперты, указывает на две связанных друг с другом проблемы. Во-первых, как оказалось, бизнес не видит рыночных стимулов к инновационной активности, а во-вторых, властям сложно оценивать качество инноваций и эффективность расходов на них.

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      Платон Щукин
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