В России поручили усилить меры по защите аэропортов от атак дронов

РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

Министерство транспорта России поручило усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о 50 отечественных авиагаванях, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). Именно в этих аэропортах существует самый большой риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак дронов. По данным издания, аэродромов совместного базирования с Минобороны данное поручение не касается.

Так, в частности, от аэропортов и их служб безопасности потребовали научиться определять модели беспилотников, предотвращать их атаки, в том числе производимые ими взрывы. Более того, отмечается, что Минтранс совместно с подведомственными агентствами уже разработал рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.

Ранее в апреле самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова.