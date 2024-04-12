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09:09, 12 апреля 2024Путешествия

В России поручили усилить меры по защите аэропортов от атак дронов

РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Министерство транспорта России поручило усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о 50 отечественных авиагаванях, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). Именно в этих аэропортах существует самый большой риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак дронов. По данным издания, аэродромов совместного базирования с Минобороны данное поручение не касается.

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Так, в частности, от аэропортов и их служб безопасности потребовали научиться определять модели беспилотников, предотвращать их атаки, в том числе производимые ими взрывы. Более того, отмечается, что Минтранс совместно с подведомственными агентствами уже разработал рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.

Ранее в апреле самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Санкт-Петербург Boeing в аэропорту Саратова.

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      Фариза Бацазова
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