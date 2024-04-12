В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

«Известия»: в России готовятся ужесточить контроль за работой передвижных АЗС

Российские власти собираются ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС, потому что в нынешних условиях победить в борьбе с теневыми заправками не получается. Об этом со ссылкой на протокол совещания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции пишут «Известия».

Одной из мер станет введение для бизнеса обязательства сообщать об открытии таких заправок контрольным органам. Также для передвижных АЗС хотят определить специальные места и утвердить административные наказания в случае нарушений.

Представитель Росстандарта, за комментарием к которому отослали в Минпромторге, подтвердил, что законодательство сейчас не позволяет достаточным образом регулировать продажу автомобильного топлива из контейнеров и передвижных АЗС. В результате сама транспортировка и продажа могут быть организованы опасным образом, а топливо — быть некачественным.

Он уточнил, что вводить выдачу разрешений на передвижные АЗС не планируется. Речь идет об уведомительном характере сообщений об открытии точки продажи.

Зампред экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов рассказал, что нелегальные передвижные и контейнерные заправки уже широко распространены в России. Главная причина их популярности — низкие цены на топливо, в среднем на пять рублей ниже, чем на легальных АЗС. Кроме того, такие заправки легче поставить в местах прохождения большого транспортного потока без оформления прав на участок, а случае угрозы прихода контролеров они просто переезжают.

О проблеме экспертное сообщество сообщало еще год назад. Тогда вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин утверждал, что в отдельных регионах теневых АЗС больше, чем легальных, хотя многие из них скрываются под известными брендами.