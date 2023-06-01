В России стало больше нелегальных заправок

«Известия»: в регионах России стало больше нелегальных заправок с дешевым бензином

В российских регионах стало больше нелегальных заправок, которые торгуют дешевым бензином и сжиженным углеводородным газом (СУГ). В частности, всплеск наблюдается в Ленинградской, Самарской, Саратовской и Новосибирской областях. Об этом со ссылкой на представителей топливного бизнеса сообщают «Известия».

Как рассказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, в такие АЗС переоборудуют автомобили «Газель» и автобусы. Также бензоматы открывают на улицах населенных пунктов и частных земельных участках.

Оборудование у нелегалов не сертифицировано, работа идет с нарушением технических регламентов, точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности и экологических требований. В то же время деятельность серых АЗС мешает работе добросовестного бизнеса, оказывает влияние на его доходы.

Зампредседателя набсовета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев не исключил, что в стране может быть открыто более пяти тысяч серых точек, однако большая часть из них специализируется на СУГ. Представитель РТС в Самарской области рассказал, что только в столице региона их около 200.

В свою очередь, вице-президент НП «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Дмитрий Королев объяснил наблюдающийся рост числа нелегальных точек дешевизной бензина. Дело в том, что официальные АЗС работают даже в тот период, когда бензин приходится продавать с убытком, а серые АЗС просто прекращают в этот момент работу, чтобы вернуться на рынок позднее.

По словам Гусева, сейчас в среднем на таких заправках топливо дешевле на 5-8 рублей за литр. Поэтому эксперт видит возможность для дальнейшего роста числа нелегальных точек.

Управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина предположила, что по всей России может функционировать 1-1,5 тысячи таких заправок. В Саратовской области их около 30, при этом во всем регионе их порядка 300.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что в отдельных регионах теневых АЗС больше, чем легальных, хотя это не всегда заметно. В ряде случаев владельцы таких заправок имитируют названия и оформление легальных брендов. Острее всего проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). По его мнению, у нелегалов открылось окно возможностей из-за моратория на проверки бизнеса.

Ранее сообщалось, что за последний месяц на АЗС в пяти регионах России значительно выросли цены на бензин, СУГ и дизельное топливо. Сильнее всего подорожание заметно в Карачаево-Черкесии (КЧР), где газ подорожал с 17 до 23,5 рубля.