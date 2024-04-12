В российском городе пожилой житель Германии надругался над правнучкой

В Ленинградской области житель Германии надругался над девятилетней правнучкой

В Ленинградской области 71-летний житель Германии совершил сексуальное насилие в отношении девятилетней правнучки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в Выборге. 43-летний отец потерпевшей пришел в полицию и рассказал, что в июне 2023 года над его дочерью надругался прадед. Он приезжал к семье в гости, а сейчас снова вернулся в Германию.

Мать пострадавшей, узнав о произошедшем, попала в больницу.

Ранее стало известно, что в Петербурге малознакомый молодой человек изнасиловал 11-летнюю ученицу шестого класса в туалете кинотеатра «Мираж».