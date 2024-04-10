Школьницу изнасиловали в туалете российского кинотеатра

В Петербурге молодой человек изнасиловал школьницу в туалете кинотеатра «Мираж»

В Петербурге малознакомый молодой человек изнасиловал 11-летнюю ученицу шестого класса в туалете кинотеатра «Мираж». Об этом сообщает 78.ru.

В полицию обратилась мама девочки, которая рассказала, что первый раз ее дочь изнасиловал этот молодой человек 1 апреля в квартире в районе Московского вокзала. Во второй раз насилие произошло уже в туалете кинотеатра в Колпино. По словам женщины, насильнику на вид около 20 лет. Сейчас его ищет полиция. Следователи завели уголовное дело.

После случившегося школьнице понадобилась медицинская помощь, после которой ее отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании троих школьников.