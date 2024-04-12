В «Ростехе» высказались о защите Крымского моста

«Ростех»: Крымский мост эффективно защищен от возможных атак ВСУ

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в эфире «России-1» высказался о защите Крымского моста от возможных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно», — подчеркнул Артяков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины, который включает в себя разрушение Крымского моста. По словам политика, украинская армия собирается атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.