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01:12, 12 апреля 2024Россия

В «Ростехе» высказались о защите Крымского моста

«Ростех»: Крымский мост эффективно защищен от возможных атак ВСУ
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Владимир Артяков

Владимир Артяков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в эфире «России-1» высказался о защите Крымского моста от возможных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно», — подчеркнул Артяков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины, который включает в себя разрушение Крымского моста. По словам политика, украинская армия собирается атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

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      Марина Совина
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