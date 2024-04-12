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12:31, 12 апреля 2024Культура

Вдова Балабанова рассказала о главном открытии во время брака с режиссером

Вдова Балабанова призналась, что полюбила русский народ из-за режиссера

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова российского кинорежиссера Алексея Балабанова, художница по костюмам Надежда Васильева рассказала о главном открытии, которое получила во время брака с кинематографистом. Об этом она сообщила в интервью WomanHit.

Собеседница издания призналась, что благодаря супругу полюбила русской народ.

«До Леши даже не задумывалась над этим, не бывала в глубинке. А он меня приучил ездить по стране, наблюдать, чувствовать, радоваться тому, что есть такие разные, чудесные места и люди. Этих людей он приводил к нам домой, показывал им свои фильмы, я их кормила-поила. Леша отличался безграничной добротой и громадной эмпатией», — поведала Васильева.

Художница подчеркнула, что режиссер мог поговорить по душам с любым человеком.

«Однажды в лютый мороз поехал с детьми в Великий Устюг. Печка по дороге сломалась, и ребята каким-то волшебным образом не простудились, закутавшись в одеяла», — поведала вдова Балабанова.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев решил снять четвертую часть картины в жанре ужасов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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