Режиссер «Брата-3» решил снять «Брат-4» в жанре ужасов

Режиссер «Брата-3» решил снять четвертую часть фильма в жанре ужасов

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев решил снять четвертую часть картины в жанре ужасов. Об этом кинематографист сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Кинокомпания "Улица Сергея Эйзенштейна" объявляет кастинг актеров на главные роли и роли второго плана в полнометражный художественный фильм "Брат 4" (является продолжением предыдущего фильма)», — говорится в сообщении.

Съемки проекта состоятся в одном из российских городов, а также у подножья японского стратовулкана Фудзияма в Токио.

Ранее стало известно, что «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение.

Картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате 3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова: «Сила в правде».